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صور.. أقباط أسيوط يلقون نظرة الوداع على جثمان الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط

الأحد، 18 مارس 2018 08:54 م
صور.. أقباط أسيوط يلقون نظرة الوداع على جثمان الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط جنازه الانبا انطونيوس اسقف منفلوط





أسيوط - محمود عجمى
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توافد آلاف الأقباط على دير الأمير تادرس الشرقى بمركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوط والمتنيح، بحضور الأنبا يؤانس مطران أسيوط، وعدد من الأساقفة والرهبان والكهنة.

 

وكان جثمان الأنبا أنطونيوس وصل إلى دير الأمير تادرس الشرقى، اليوم، واستقبله كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة والشعب، وحمل الكهنة والشمامسة النعش الذى يحوى الجثمان، ووضعوه أمام الهيكل.

 

وتقام صلاة الجنازة بدير الأمير تادروس، ظهر غدٍ الاثنين، بعد أن يحضر صلاة التسبحة والقداس الإلهى، بمشاركة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والأهالى.

 

يذكر أن الأنبا أنطونيوس ولد فى 31 مايو 1951 فى محافظة قنا، وحصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان عام 1977 من جامعة القاهرة، وخدم فى مدينة قنا وضواحيها، ثم دخل إلى دير السريان فى 8 ديسمبر 1980، ويشغل منصب أسقف منفلوط منذ عام 1986.

 

وكان البابا تواضروس قد أسند للأنبا يؤانس أسقف أسيوط مهمة الإشراف على كنائس إيبراشية منفلوط القريبة، منها بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا أنطونيوس.

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أسقف-منفلوط-والمتنيح
 
آلاف-الأقباط-علي-دير-الأمير-تادرس-الشرقي
 
آلاف-الأقباط-علي-دير-الأمير-تادرس-الشرقي-بمركز-منفلوط
 
إلقاء-نظرة-الوداع-على-أسقف-منفلوط-والمتنيح
 
إلقاء-نظرة-الوداع-علي-جثمان-مثلث-الرحمات-نيافة-الأنبا-أنطونيوس
 
إلقاء-نظرة-الوداع-علي-جثمان--نيافة-الأنبا-أنطونيوس
 

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