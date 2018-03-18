صور.. أرخص جريمة فى مصر.. إبراهيم قتل صديقه محمد فى إمبابة بسبب 50 جنيه







كتب بهجت أبو ضيف

حضر من الفيوم إلى محافظة الجيزة، بصحبة عدد من أصدقائه للعمل فى مجال تركيب السيراميك، واستأجروا شقة بمنطقة إمبابة، أقاموا بها بلا أى أثاث منزلى، افترشوا أرضية الشقة، وحولوها إلى أسرة للنوم، متحملين عناء المعيشة فى سبيل السعى وراء لقمة العيش، حتى جاء اليوم الذى اختلف فيه "محمد" العامل النحيف الجسد صاحب الـ18 عاما، مع صديقه "إبراهيم. ن" الذى يقيم معه بنفس الغرفة، طلب منه إعطاءه 50 جنيه، المتبقى من حسابه فى العمل، إلا أن صديقه ماطله فى سداد النقود، ليتحول النقاش إلى مشادة كلامية، وصلت إلى ذروتها عندما أمسك صديق "محمد" حجر وسدد له عدة ضربات برأسه أسقطته غارقا فى دمائه.



الشارع الذى شهد الجريمة

قرر "إبراهيم" الجانى استكمال جريمته، محاولا إبعاد الشبهة عن نفسه، فأصاب نفسه بعدة جروح بوجهه ويده، وانتظر حتى خروج أحد سكان العقار لعمله صباحا واستغاث به مدعيا تعرضه وصديقه لهجوم من جانب 4 مسلحين، اقتحموا الشقة لسرقتها، وعقب ابلاغ رجال المباحث وإجراء التحريات تم كشف عدم صحة رواية المتهم والقبض عليه، بعد ثبوت تورطه فى ارتكاب الجريمة.



العقار الذى شهد الحادث

اليوم السابع انتقلت إلى مسرح الجريمة بمنطقة الحفرية التابعة لدائرة قسم شرطة إمبابة، فى الطابق الأرضى، بالعقار رقم "60" بشارع عبد المعطى خليل، دارت أحداث الجريمة، واكتشف رجال المباحث الخديعة التى حاول المتهم بواسطتها الإفلات من العقاب.

"محمد هاشم" شاب يقيم بالعقار الملاصق للعقار الذى شهد الجريمة، وشاهد عيان على الحادث، قال إنه صباح اليوم الذى شهد الحادث، فوجئ باستغاثة صادرة من العقار الذى شهد الجريمة، فأسرع إلى مصدر الاستغاثة ليعثر على "إبراهيم.ن" أحد العمال المقيمين بالطابق الأرضى مصابا بعدة جروح وملقى أمام باب الشقة، بينما جثة زميله "محمد" ملقاة بأرضية الشقة غارقا فى دمائه، وبسؤال المصاب ذكر أن 4 أشخاص ملثمين اقتحموا الشقة واعتدوا عليه وصديقه المتوفى، ثم استولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

فأسرع وباقى سكان العقار لإبلاغ نجدة الجيزة، ووصل رجال مباحث قسم شرطة إمبابة إلى مكان الحادث وبدأوا فى إجراء التحريات، ليكتشف رجال المباحث أن العامل المصاب وراء قتل المجنى عليه بسبب الخلاف على مبلغ 50 جنيها.



جار الضحية يروى تفاصيل الحادث

وأضافت الحاجة "سيدة" مقيمة بالشارع الذى شهد الجريمة، أن المتهم والمجنى عليه وعدد من العمال، حضروا إلى الشارع منذ ما يقرب من عام، واستأجروا الشقة للإقامة بها، حيث كانوا يعملون فى مجال تركيب السيراميك، بصحبة مقاول معمار، كان يحضر صباح كل يوم لاصطحابهم للعمل.

وأضافت أن الضحية والمتهم وباقى زملائهم كانوا عادة ما يجلسون على سلم العقار ليلا للتدخين، حيث كانوا يتمتعون بسمعة طيبة وعلاقتهم كانت محدودة بجيرانهم، وعادة ما كانوا يسافرون شهريا إلى محافظة الفيوم محل إقامتهم الأصلى.



جار الضحية يروى تفاصيل الجريمة

ومن جانبه ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الحادث تم الكشف عنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الحفرية التابعة لدائرة القسم.

فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والنقيب مصطفى على إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن المجنى عليه "محمد.ع.م" يبلغ من العمر 18 عاما، مبلط سيراميك، تم العثور على جثته ملقاة بإحدى الغرف بملابسه كامله، وبها جرح تهشمى بالرأس، وعثر بحوزته على مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول



المتهم

كما تم العثور على صديقه الذى يقيم بصحبته "إبراهيم.ن.س" 21 سنة مبلط سيراميك، وبه عدة إصابات متفرقة بالجسم، وذكر أنه أثناء تواجده بصحبة المجنى عليه داخل الشقة، فوجىء باقتحام 4 أشخاص ملثمين للشقة، وتعدوا عليههما بالضرب، مما أسفر عن وفاة المجنى عليه وإصابته بجروح، ثم استولى المتهمين على مبلغ 1000 جنيه وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات وسماع أقوال جيران المجنى عليهما، تبين عدم صحة رواية المصاب، وبتضييق الخناق عليه، وإعادة مواجهته اعترف أمام العميد إيهاب شلبى رئيس مباحث قطع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث الجنائية، أن المجنى عليه طالبه بدفع مبلغ 50 جنيها من باقى مستحقاته المادية فى العمل، إلا أنه طلب منه إمهاله بعض الوقت لدفع النقود له، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليه بحجر كان بالشقة حتى تأكد من مفارقته الحياة.

وأضاف أنه إدعى تعرض الشقة لاقتحام من جانب ملثمين لإبعاد الشبهة عن نفسه والإفلات من الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة عقب تشريحها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.