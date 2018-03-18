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الأحد، 18 مارس 2018 08:49 م
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صور.. آلاف الروس يحتفلون بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

الأحد، 18 مارس 2018 08:32 م
صور.. آلاف الروس يحتفلون بضم روسيا لشبه جزيرة القرم احتفالات روسيا بالانضمام إلى شبه جزيرة القرم





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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احتفل آلاف الروس اليوم الأحد، بضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، حيث خرجوا إلى الشوارع فى ميدان مانيزنايا خارج الكرملين.  

وحمل الروس الأعلام، فيما كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تفقد الأربعاء الماضى، الجزء المكتمل من جسر القرم فوق مضيق كيرش فى البحر الأسود.

وكانت أول إشارة واضحة على أن روسيا بصدد الاستيلاء على القرم يوم الجمعة 28 فبراير 2014، عندما أقيمت نقاط تفتيش فى أرميانسك وتشونجار وهما المعبران الرئيسيان من البر الأوكرانى باتجاه شبه جزيرة القرم.

وسيطر الروس على هذين المعبرين رجال يرتدون بدلات مختلفة: بدلات خاصة بأفراد الشرطة الأوكرانية وبدلات خاصة بأفراد الجيش الأوكرانى، إضافة إلى بدلات للتمويه لا تحمل أى شارات مميزة، وارتدى العديد منهم ملابس مدنية.

احتفالات روسيا
احتفالات روسيا

 

جانب من احتفالات روسيا
جانب من احتفالات روسيا

 

مواطنون روس
مواطنون روس

 

جانب من احتفال المواطنين الروس
جانب من احتفال المواطنين الروس

 


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