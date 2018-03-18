"صوت مصر بالخارج": إقبال كبير من المصريين على القنصلية المصرية فى نيويورك

"صوت مصر بالخارج": إقبال كبير من المصريين على القنصلية المصرية فى نيويوركالأحد، 18 مارس 2018 10:40 م
إقبال كبير من المصريين على القنصلية المصرية بنيويورك
كتب محمد أبو عوض
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أصدرت حركة صوت مصر فى الخارج، بيانا، بشأن تلقى غرفة عمليات الحركة تقريرا من إيمان وهمان القيادية بالحركة ومنسقتها فى أمريكا، والتى تشرفت باختيارها للمرة الثانية منسقا عاما ووكيلا رسميا للحملة الرسمية للرئيس السيسى.
وتضمن التقرير استمرار التدفق الكبير من المصريين من كل الأعمار ووجود نسائى لافت إلى القنصلية المصرية فى نيويورك للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.
وأشار التقرير إلى أن الناخبين أقاموا احتفالات كرنفالية ورفعوا أعلام مصر وصور الرئيس السيسي فى صورة حضارية، وتلقت الحركة فيديو من المهندس ناصر عبد العزيز القيادى فى الحركة ومنسق الحركة فى أمريكا يتضمن تدفق الناخبين على مقر القنصلية وسط هتافات "تحيا مصر"، والأغانى الوطنية، فى أجواء احتفالية كبيرة وفى صورة حضارية مشرفة.
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