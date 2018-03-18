صناعة الطباعة: ارتفاع عدد المطابع المشاركة فى مناقصة الكتاب المدرسى







كتبت: دانه الحديدى

أكد أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق والتغليف باتحاد الصناعات، ان وزارة التربية والتعليم ستبدأ فى اصدار "أوامر الاسناد" للمطابع المشاركة فى مناقصة طباعة الكتاب المدرسى، للعام الدراسى المقبل، خلال الاسبوع المقبل، بحيث تبدأ المطابع بالعمل مباشرة بعد تحديد الكميات المطلوب طباعتها من قبل كل مطبعة.

وأضاف جابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان عدد المطابع المشركة فى مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل، بلغ 76 مطبعة، بزيادة حوالى 15 مطبعة عن المناقصة الماضية لطباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسى الجارى، والتى شهدت انخفاضا فى أعداد المطابع المشاركة بالمناقصة بعد تضررها خلال أزمة مناقصة العام الدراسى الماضى، والتى شهدت عدم قدرة المطابع على استكمال العمل وفقا للاسعار المتعاقد عليها بالمناقصة بالتزامن مع أزمة الدولار وتحرير سعر الصرف، الأمر الذى الحق ضررا بالغا بعدد كبير من المطابع وفضل بعضهم الانسحاب من المناقصة التالية.

وأشار رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إلى ان اسعار التوريد الخاصة بالمناقصة الاخيرة أقل من الاسعار الخاصة بالمناقصة الماضية بنسبة حوالى 5%، إلا انها شهدت ايضا خفض فى الكميات المطلوب طباعتها، موضحا أن هناك مستحقات مالية للمطابع المشاركة بالمناقصة الماضية لم تصرف حتى الآن، بقيمة تبلغ حوالى 300 مليون جنيه، قائلا انه فى حالة ثبات أسعار الخامات المستخدمة فى الطباعة، لن تتكرر الأزمة التى وقعت بالمناقصة قبل الماضية.

ووفقا لشروط المناقصة الجديدة، والتى تم اعلان شروطها الثلاثاء الماضى، طباعة قرابة 236 مليون و544 ألفا و430 نسخة، بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه.

وبلغ عدد النسخ التى تم طباعتها فى العام الدراسى 2016/2017؛ 274 مليونا و505 آلاف نسخة بتكلفة إجمالية بلغت مليار و93 مليونا و412 ألف جنيه، كما ارتفعت الميزانية المخصصة للطباعة خلال العام الدراسى الجارى إلى 2 مليار و344 مليونا و864 ألف جنيه مقابل طباعة 236 مليونا و544 ألف نسخة.