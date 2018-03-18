"صناعة الأثاث" تدرس إنشاء مقر للغرفة بمحافظة سوهاج للتواصل مع المصنعين







دانه الحديدى

تدرس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنشاء مقر لها بمحافظة سوهاج، بهدف سهولة التواصل بين الغرفة والمصنعين بالمحافظة، خاصة أن الغرفة تضم في عضويتها ما يقرب من 120 شركة من المحافظة أعضاء بالغرفة، كما أن المحافظة بها العديد من الورش والمصانع الصغيرة غير المسجلة، والتى تسعى الغرفة لضمهم لعضوية الغرفة للاستفادة من الخدمات المقدمة مثل المعارض، وزيادة الصادرات.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس مجلس إدارة الغرفة فى تصريحات صحفية، أن الغرفة تسعى خلال المرحلة المقبلة للتواصل مع المصنعين والورش والحرفيين فى كل محافظات وقرى مصر، وذلك انطلاقًا من مسئوليتها تجاه كل من يعمل بقطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وبحث مشكلاتهم ومد يد العون إليهم، وذلك فى إطار سعى الغرفة لتعريف المجتمع الصناعى بالخدمات التى تقدمها الغرفة لمساعدة المصنعين وصغار الصناع .

وأضاف حلمى أن ما سيتم فى محافظة سوهاج، هو استكمال لما بدأته الغرفة، من تنظيم زيارات لكافة محافظات مصر، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفة منذ توليه المسئولية، حرص على تنظيم زيارات لبحث مشكلات الصناعة والمصنعين وخلق حالة من التواصل بين الغرفة والمصنعين، أو بين المصنعين بعضهم البعض لخلق حالة من التكامل والتعاون، والبعد عن استيراد ما يمكن إنتاجه محليا.

وأوضح رئيس الغرفة، أنه تم حصر المشكلات التى يعانى منها المصنعين، وأصحاب الورش فى سوهاج، والمتمثلة، فى تخصيص الأراضى، أو بنية تحتية، أو توافر الخام، والتسويق، وستسعى الغرفة خلال الفترة المقبلة لحل هذه المشكلات مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد المهندس محمود أبو شوشة، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الزيارة لمحافظة سوهاج كانت مهمة للغاية، للوقوف على حجم مشكلات العاملين، وكيفية التواصل معهم، موضحا أن سوهاج بها 4 مصانع كبيرة لإنتاج الخشب الحبيبى "M.D.F"، من تدوير المخلفات المخلفات الزراعية ، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المصانع يجدون مشكلة كبيرة فى كيفية تجميع هذه المخلفات والحصول عليها، وستسعى الغرفة من خلال وجود مقر لها فى محافظة سوهاج، لإزالة العقبات أمام الصناع، وتعريف القطاع الصناعى والورش بالخدمات التى تقدمها الغرفة، وكذا تسجيل، وضم الورش والمصانع لغضوية الغرفة للاستفادة من خدماتها.