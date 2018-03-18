صدور الطبعة الثانية من موسوعة "الخدمة المدنية" لنائب رئيس الدستورية العليا







كتب ــ إبراهيم قاسم

أصدر المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى الطبعة الثانية من موسوعة "الخدمة المدنية"، التى تتضمن شرحًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فى ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى 31 ديسمبر 2017، مع الرد على بعض الاستفسارات التي يثيرها تطبيق نصوص ذلك القانون.

وتم طباعة الطبعة الثانية من المؤلف، ويباع فى مكتبات (دار النهضة العربية ومكتبة شادى).