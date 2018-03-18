صحة السويس: 6 آلاف مواطن ترددوا على مقرات حملة مكافحة فيروس سى بالمحافظة

السويس - سيد نون

قال الدكتور ليبب محمد كامل، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، إن 6 آلاف ترددوا على نقطة المراكز الطبية والسيارات المتنقلة منذ إطلاق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس"سى" 2020 ضمن المرحلة الثانية.

وأضاف كامل، فى بيان له، أن هناك 4 قوافل طبية متنقلة فى إطار الحملة، مشيرًا إلى أن لقافلة الأولى بجوار مركز طبى عمرو بن الخطاب والثانية بجوار مركز طبى الأربعين والثالثة بجوار مركز طبى الصباح والرابعة بجوار مستشفى الحميات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، أن كل قافلة تضم عيادات متنقلة، لافتًا إلى أن السيارات مجهزة للفحص الطبى الباطنى بالأشعة وكمعمل تحاليل لسحب وفحص ومناظرة عينات الدم من المواطنين عن طريق فنين متخصصين .

وأشار كامل، إلى أن السيارات القوافل مجهزة كصيدلية تحتوى على أدوية فيروس سى ويتم الصرف من صيادلة متخصصة علاوة وجود أجهزة كمبيوتر ومتصلة بشبكه الإنترنت لتسجيل كل المعلومات الخاصة بالمواطنين المفحوصين، مؤكدًا على أن الفحص والتحليل وإعطاء العلاج بشكل مجانى .