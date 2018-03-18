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صحة الدقهلية: تدريب 70 طبيبا على بروتوكولات مكافحة العدوى

الأحد، 18 مارس 2018 08:55 م
صحة الدقهلية: تدريب 70 طبيبا على بروتوكولات مكافحة العدوى الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة





الدقهلية - شريف الديب
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عقدت مديرية صحة بالدقهلية 3 دورات تدريبية لـ70 طبيبا فى مكافحة العدوى من مختلف مستشفيات محافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، وتم التدريب على آليات مكافحة العدوى، طبقا للمعايير الدولية والعالمية المعمول بها مثل؛ الواقيات الشخصية - نظافة وغسيل الأيدى - معالجة الآلات والمفروشات - التخلص الآمن من النفايات الطبية.

 

وأيضا تم البدء فى دورات تدريبية خاصة بتدريب الأطباء بجميع التخصصات على تسجيل الملف الطبى للمريض، ومعايير أمن وسلامة المريض بمعرفة إدارة الجودة بالمديرية داخل قاعة الاجتماعات الكبرى بالمستشفى العام الجديد، وستستمر هذه الدورات لنهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يتم تدريب أكثر من 500 طبيب.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة عقد الدورات بصفة دورية لتدريب أكبر كم ممكن من الأطباء من المستشفيات المجاورة بذات القطاع ومستشفيات الدقهلية لضمان رفع مستوى وجودة تقديم الخدمة الطبية.

 


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