" صحة الاسكندرية " : الغلق الادارى ل 8 صيدليات خلال شهر فبراير الماضى







الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مديرية الصحة بالاسكندرية بيان حول حملات التفتتيش التى شنتها المديرية فى مختلف القطاعات ، خلال شهر فبراير 2018 ، حيث أشار البيان الى أنة تم شن حملات تفتيش مفاجئ على الصيدليات و مخازن الادوية من خلال المديرية و الجهات الرقابية بإجمالى نحو 1034 حملة و تم تحرير 56 محضر شرطة للصيدليات المخالفة ما بين أدوية مهربة و عدم وجود مدير للصيدلية ، فيما صدر من المديرية 8 قرارات بالغلق الادارى للصيدليات المخالفة ، كما تم ترخيص 9 صيدليات

من جهه أخرى أشار البيان الى أنة تم شن حملات تفتيشية على المستشفيات أيضا ، حيث تم شن 22 حملة تفتيش على المستشفيات العامة و 13 حملة تفتيش على مخازن المديرية الاقليمية و 97 حملة تفتيش على المراكز الطبية ووحدات صحية و 41 حملة تفتيش على مكاتب الصحة و 9 على مكاتب رعاية الطفل و مستوصفات الصدر