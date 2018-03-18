شينخوا: الصين تعرض أقمارا صناعية تجارية يمكن استعادتها خلال العامين المقبلين







شنغهاى (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن الصين تعتزم عرض أقمار صناعية يمكن استعادتها على المستخدمين التجاريين فيما بين عامى 2019 و2020.

وقال تشانغ هونغ تاى رئيس أكاديمية تكنولوجيا الفضاء بالصين إن الصين نجحت فى استعادة أكثر من 20 قمرا صناعيا من الفضاء منذ عام 1975 وهى على ثقة فى إمكان الاعتماد على تكنولوجيتها بشكل كبير.

ونُقل عنه قوله"نعتزم تطوير هذه التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المستخدمين التجاريين"، وتسمح هذه الأقمار الصناعية للعلماء بعمل تجارب فى الفضاء على فى إطار مهام غير مأهولة واستعادة هذه النتائج . واستخدمت الصين هذه الأقمار فى الماضى لإرسال بذور إلى الفضاء وتطوير أنواع جديدة من النباتات من هذه البذور التى تعرضت لانعدام الجاذبية ولإشعاع كوني.

ويحرص الرئيس الصينى شى جين بينغ على تعزيز برنامج الفضاء الصينى المتخلف عن نظيريه فى الولايات المتحدة وروسيا قائلا إنه ضرورى لتعزيز الأمن والدفاع الصينيين.