video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة موسكو: أكثر من 17 ألف شخص لتأمين الانتخابات الرئاسية

الأحد، 18 مارس 2018 06:00 ص
شرطة موسكو: أكثر من 17 ألف شخص لتأمين الانتخابات الرئاسية عناصر من الشرطة الروسية





موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المكتب الصحفى لشرطة العاصمة الروسية موسكو، أن أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة والحرس الوطنى والشركات الأمنية الخاصة والمتطوعين سيعملون على تأمين الانتخابات الرئاسية.

وقال المكتب ـ فى بيان ، نقلته قناة (روسيا اليوم) الليلة ـ إنه لضمان سيادة القانون وأمن المواطنين فى مراكز الاقتراع تم إشراك أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة ، فضلا عن ممثلى الحرس الوطنى وعاملين فى مجال حراسة الأمن الخاص والشرطة الشعبية فى موسكو.

وكشف عن فحص جميع مراكز الاقتراع وما يحيطها من قبل ضباط الشرطة باستخدام الوسائل التقنية والكلاب البوليسية ، وذلك ضمن فترة التحضير للانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع فى أقصى الشرق الروسى أبوابها أمام الناخبين للتصويت فى الرئاسة الروسية ، فيما بدأ فى عموم روسيا فى وقت سابق مرحلة الصمت الانتخابى قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية فى الداخل الروسى حيث تمنع الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين عبر وسائل الإعلام والإنترنت أو عقد المؤتمرات أو الندوات أو رفع الشعارات تأييدا لمرشح دون سواه ، فيما يسمح بإبقاء الشعارات واللافتات الدعائية المعلقة سابقا ، شرط ألا تكون على مسافة أقل من 50 مترا عن مراكز الاقتراع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الروسية تعتقل المعارض الروسى "نافالنى" قبل شهر من الانتخابات الرئاسية

ننشر صور اعتقال الشرطة الروسية للمعارض إليكسى نافالنى فى موسكو

الشرطة الروسية تعتقل المعارض اليكسى نافالنى فى موسكو

الشرطة الروسية تقتحم مكتب المعارض أليكسى نافالنى

شرطة موسكو

روسيا

تأمين الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسية الروسية




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة