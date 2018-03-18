شرطة أوكرانيا تمنع المواطنيين الروس من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية







كتب مؤمن مختار

منعت الشرطة الأوكرانية المواطنيين الروس الراغبين فى التصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية 2018، من الوصول إلى مبنى السفارة الروسية فى كييف للمشاركة فى عملية التصويت.

ووفقا لمراسل وكالة "انترفاكس – أوكرانيا"، سمحت الشرطة للعاملين فى السفارة فقط بالوصول إلى المبنى، ومنع الراغبين فى المشاركة بالتصويت من الوصول إليها، بحجة عدم السماح بإجراء انتخابات على أراضى أوكرانيا فى 18 مارس بالتزامن مع الانتخابات الروسية داخل روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه اعتبارا من الساعة التاسعة، جاء عدد قليل من الناس إلى السفارة للتصويت.

وقال وزير الداخلية الأوكرانى أرسن أفاكوف، أن المواطنين الروس لن يسمح لهم فى 18 مارس المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية على أراضى الأوكرانية.

وكانت قد انطلقت فى روسيا اليوم الأحد 18 مارس، انتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، بعد انتهاء التصويت فى الخارج يتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات محمومة للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين.