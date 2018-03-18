شاهد.. روس يتوجهون للتصويت فى انتخابات الرئاسة الروسية بالمايوهات

شاهد.. روس يتوجهون للتصويت فى انتخابات الرئاسة الروسية بالمايوهاتالأحد، 18 مارس 2018 03:37 م
روس يدلون بأصواتهم
كتب مؤمن مختار
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توجه عشرات من المواطنيين الروس أعضاء من نادى عشاق ماراثون السباحة الشتوية "الدب القطبى"، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا 2018 بملابس البحر "المايوهات".
روس بالمايوهات داخل لجان الانتخابات الروسية
وبعد التصويت، أدى أعضاء نادى السباحة الشتوية أمام المركز الانتخابى بعض الحركات البهلوانية المثيرة على الجليد.
الروس يصوتون بالبكيني
وانطلقت فى روسيا اليوم الأحد 18 مارس، انتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، بعد انتهاء التصويت فى الخارج، ويتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات محسمومة للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين.
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