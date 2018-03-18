شاهد.. "دب روسى" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا

شاهد.. "دب روسى" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى روسياالأحد، 18 مارس 2018 09:24 م
الانتخابات الروسية
كتب مؤمن مختار
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أدلى مواطن روسى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا بطريقة غير عادية، حيث قرر الذهاب إلى أحد مراكز الاقتراع في مدينة سيفيروبايكالسك بجمهورية بورياتيا الروسية، متنكرا بهيئة دب ليدلى بصوته في يوم الانتخابات الرئاسية.
كانت قد انطلقت فى روسيا اليوم الأحد 18 مارس، انتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، بعد انتهاء التصويت فى الخارج، ويتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات محسمومة للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين.
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