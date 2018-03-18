شاهد.. آخر مصرى بالمغرب يدلى بصوته فى الانتخابات قبل غلق باب التصويت







كتب: محمد محسن أبو النور

أدلى المواطن محمد أحمد إبراهيم حسين، المقيم بالمغرب منذ ثلاثين عاما، والذى يعمل مدرسا، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ضمن فعاليات انتخابات المصريين المقيمين بالخارج، ليكون آخر مصرى بالمغرب يدلى بصوته قبل غلق باب التصويت.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.