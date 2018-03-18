س و ج.. تعرف على دير الحجر بالوادى الجديد الأقرب شبها بمعبد الكرنك

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أحد أجمل المواقع الأثرية فى محافظة الوادى الجديد وهو الوحيد الذى يشبه فى مدخله معبد الكرنك وعرف لدى القدماء باسم (ست واح) بمعنى موقع الطمأنينة والسكون وهو معبد دير الحجر الذى أنشأه قدماء الرومان لعبادة ثالوث طيبة آمون رع وموت وخنسو ولمزيد من الملعومات عن هذا المعبد نقدم لكم سؤال وجواب عن كل ما يتعلق بالمعبد وتاريخه وكيفيه زيارته وأهم خصائصه وقيمته التاريخية فيما يلى :

س: أين يقع معبد دير الحجر؟

ج: معبد دير الحجر يقع فى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ويبعد عن قرية القصر بحوالى 15 كم وعلى بعد 47 كم من مدينة موط عاصمة مركز الداخلة.

س: متى أنشأ هذا المعبد ؟

ج: أنشأ هذا المعبد فى عهد الأباطرة الرومان ( الأمبراطور نيرون ) لعبادة ثالوث طيبة آمون رع وموت وخنسو وفرعا للمعبود جحوتى رب الحكمة والمعرفة والكتابة والمعبودة نحم تأنيت ربة القانون والعدالة وذلك فى عام (54ـ 86م) وكذلك دومينيا (81ـ96م)

س : لماذ سمى باسم دير الحجر ؟

ج : لأن جميع مكوناته منحوته من الحجر الرملى فى تصميمه المعمارى الذى كان عبارة عن قطعة فريدة تعكس الطراز الفنى لعمارة الدولة المصرية الحديثة وقامت وزارة الاثار بإجراء عدد من مراحل الترميم على المعبد وتنفيذ خطة لإنارته ليلا وإنشاء سلالم لوصول الزوار إليه بسهولة ويسر .

س : ما الطرز المعمارية التى أنشأ عليها المعبد ؟

ج : المعبد مشيد بالحجر الرملى ومنقوش على جدرانه صور ونقوش تمثل العقيدة الفرعونية وقد شيد لعبادة الإله آمون وموت وخنسو ويشبه فى تصميمه وخاصة عند المدخل معبد الكرنك لوجود طريق الكباشس وقاعدة التمثال الإله آمون رع البرونزية لتقديم القرابين حيث تم تصميمه على طراز الدولة الحديثة.

س : كيف يمكن الذهاب لزيارة المعبد ؟

ج : من خلال السفر إلى محافظة الوادى الجديد سواء بالطيران حيث يتم تنظيم 3 رحلات طيران أسبوعيا إلى مدينة الخارجة أو بالسفر بريا من خلال خطوط شركة النقل والسياحة الحكومية والتى تنفذ 3 رحلات يومية إلى مركز الداخلة بدءا من الساعة الخامسة مساءا من موقف الترجمان وفور الوصول إلى مدينة موط يمكن التحرك بالسيارة حوالى نصف ساعة وصولا إلى موقع المعبد .



جانب من المعبد



مدخل المعبد



دير الحجر الاشسبه بمعبد الكرنك



مدخل طريق الكباش



نقش لاحد الالهة



معبود اخر على الجدران



المعبد من الخارج



دير الحجر المعروف باسم واحة الطمأنينة



شد المعبد الامبراطور نيرون



جانب من موقع المعبد



المعبد يقع بمركز الداخلة



الحوائط م الحجر الرملى