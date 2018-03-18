سيناتور أمريكى يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى مايو المقبل







رويترز

قال السناتور الجمهورى بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الأحد، إنه يتوقع انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى فى مايو .

وقال كوركر لتلفزيون (سى.بى.إس) "الاتفاق الإيرانى سيكون مسألة أخرى تثار فى مايو وفى الوقت الحالى لا يبدو أنه سيُمدد".

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سينسحب من الاتفاق فى 12 مايو أيار، فى نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر "نعم".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيرانى أمس السبت قوله إن أى عقوبات أوروبية جديدة على بلاده سيكون لها تأثير مباشر على الاتفاق النووى المبرم بين قوى عالمية وطهران.

وقال عباس عراقجى وفقا لما نقلته وسائل الإعلام "إذا اتخذت دول أوروبية خطوات لفرض عقوبات غير نووية على إيران لإرضاء الرئيس الأمريكى فسترتكب بذلك غلطة فادحة سترى نتيجتها المباشرة على الاتفاق النووى".

وتابع قائلا "من الأفضل أن تواصل الدول الأوروبية نهجها الحالى لإقناع أمريكا بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق النووى ولتنفيذ هذه الدولة بفاعلية للاتفاق بكل بنوده بنية طيبة وفى مناخ منتج".