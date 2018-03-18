سليم سحاب يزور دور الرعاية بمحافظة البحيرة لضم مواهب جديدة لكورال أطفال مصر







كتب مدحت وهبة

زار المايسترو سليم سحاب، دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة البحيرة للتعرف على المواهب الجديدة من أبناء مؤسسات الرعاية لاكتشافها والعمل على تنميتها وإجراء اختبارات صوتية وفنية لها وتحديد المواهب الجديدة التى سيتم ضمها لكورال أطفال مصر.

وتهدف مبادرة كورال أطفال مصر التى ترعاها وزارة التضامن منذ عام 2015 إلى اختيار المواهب من دور الرعاية الاجتماعية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعى والدعم النفسى مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال كذلك تمثيل مصر فى الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج ، حيث شارك العديد من الفنانين المصرين والعرب حفلات كورال أطفال مصر مثل الفنان الكبير محمد عبده كما شارك الكورال فى حفل افتتاح قناة السويس الجديد.

ويضم كورال أطفال مصر عددا من أبناء مؤسسات الرعاية الموهوبين باعتبارهم تجربة متميزة تتوج نجاحات عديدة ومتنوعة من أبناء المؤسسات عندما يلقون الرعاية المناسبة، باعتبارالمبادرة تجربة رائدة فى الوطن العربى، والتى تصدت لظاهرة أطفال الشوارع من خلال الفن والموسيقى لتوجيههم والارتقاء بهم، وتسليط الضوء على هذه الفئة المهمشة من المجتمع،ودمجهم بنسيج المجتمع.