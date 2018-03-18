video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سليم سحاب يزور دور الرعاية بمحافظة البحيرة لضم مواهب جديدة لكورال أطفال مصر

الأحد، 18 مارس 2018 01:18 م
سليم سحاب يزور دور الرعاية بمحافظة البحيرة لضم مواهب جديدة لكورال أطفال مصر كورال اطفال مصر





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

زار المايسترو سليم سحاب، دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة البحيرة للتعرف على المواهب الجديدة من أبناء مؤسسات الرعاية لاكتشافها والعمل على تنميتها وإجراء اختبارات صوتية وفنية لها وتحديد المواهب الجديدة التى سيتم ضمها لكورال أطفال مصر.

وتهدف مبادرة كورال أطفال مصر التى ترعاها وزارة التضامن منذ عام 2015  إلى اختيار المواهب من دور الرعاية الاجتماعية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعى والدعم النفسى مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال  كذلك تمثيل مصر فى الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج ، حيث شارك العديد من الفنانين المصرين والعرب حفلات كورال أطفال مصر مثل الفنان الكبير محمد عبده كما شارك الكورال فى حفل افتتاح قناة السويس الجديد.

ويضم كورال أطفال مصر عددا من أبناء مؤسسات الرعاية الموهوبين  باعتبارهم تجربة متميزة تتوج نجاحات عديدة ومتنوعة من أبناء المؤسسات عندما يلقون الرعاية المناسبة، باعتبارالمبادرة تجربة رائدة فى الوطن العربى، والتى تصدت لظاهرة أطفال الشوارع من خلال الفن والموسيقى لتوجيههم والارتقاء بهم، وتسليط الضوء على هذه الفئة المهمشة من المجتمع،ودمجهم بنسيج المجتمع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو والصور.. سليم سحاب وفريق كورال أطفال مصر يتألقون بحفل "العمل الدولية"

سليم سحاب

مواهب دور الرعاية الاجتماعية

البحيرة




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة