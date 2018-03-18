سلطنة عمان ترحّل 67 متسللًا عبر مطار مسقط الدولى

سلطنة عمان ترحّل 67 متسللًا عبر مطار مسقط الدولىالأحد، 18 مارس 2018 04:09 م
السلطان قابوس
أ ش أ
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رحّلت شرطة سلطنة عمان 67 متسللًا عبر مطار مسقط الدولى، وذلك تنفيذًا لأحكام السلطات القضائية التى قضت بإخراجهم من السلطنة نظرًا لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن شرطة سلطنة عمان تحرص على القيام بعمليات ترحيل المتسللين وفق الإجراءات القانونية المتبعة فى السلطنة والاتفاقيات والمعايير الدولية المنظمة لهذا الجانب، حيث يتم التنسيق مع سفارة الدولة التى ينتمون إليها عبر القنوات الرسمية للتحقق من هوياتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بترحيلهم.
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