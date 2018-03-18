سكرتير عام محافظة المنيا يشهد ختام برنامج "محكي الشباب"الأحد، 18 مارس 2018 03:08 م
المنيا- حسن عبد الغفار
شهد محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، نائبا عن عصام البديوي محافظ المنيا الحفل الختامي لبرنامج "محكي الشباب"، بحضور مندى عكاشة وكيل مديرية الشباب ، نظمت الحفل إدارة التعليم المدني، والقيادات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.
أشاد السكرتير العام بفكرة البرنامج في تبني واستثمار مواهب الشباب، في مجالات الشعر، والموسيقى، والغناء، والمسرح، والفنون التشكيلية، من خلال إقامة ورش فنية في كافة المجالات، للتعبير عن أنفسهم، والتأكيد على هويتهم، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، من خلال عرض مواهبهم الفنية والثقافية والاجتماعية .
يذكر أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تنظم فعاليات برنامج محكي الشباب، ويتم من خلاله إكساب الشباب الخبرات وصقل مهاراتهم كما يتبنى إقامة الأعياد الوطنية بمحافظات الجمهورية المختلفة .
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