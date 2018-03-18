سقوط طالب قبل توثيق توكيلات بيع سيارات مزورة بمكتب الشهر العقارى







كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث الأموال العامة، فى القبض على طالب، أثناء تواجده بمكتب توثيق الشهر العقارى بمدينة نصر، قبل محاولته توثيق توكيلات بيع سيارات وتبين أنها توكيلات مزورة، وتم ضبطه، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال إدارة الأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من مكتب توثيق الشهر العقارى بمدينة نصر أول، مفاده بأن "عمر م ر" 28 سنة، طالب بمعهد، والسابق اتهامه فى قضيه سرقة متنوعة، يحوز توكيلات بيع سيارات مملوكه لعدد من المواطنيين على غير الحقيقه بقصد توثيقها مستخدما توكيل مزور منسوب صدوره لتلك الجهة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وأمكن ضبطة وبحوزته توكيل مزور باسم "سيد ع ع" الى "أيمن ج ع" منسوب صدوره لمكتب الشهر العقارى بمدينه نصر اول ، وتوكيل مزور باسم "أيمن ج ع" الى "عمر م ر" منسوب صدوره لمكتب الشهر العقارى بحلوان فرع توثيق 15 مايو ، ورخصه تسيير للسياره رقم د م ل 153 ماركه اسبرانزا موديل 2007 سوداء،منسوب صدورها لوحده مرور شبرا باسم "سيد ع ع".

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط واقر بالحيازه للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.