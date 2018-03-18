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سقوط "الجحش" بـ6 كيلو حشيش و5790 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بالمحلة

الأحد، 18 مارس 2018 06:21 م
سقوط "الجحش" بـ6 كيلو حشيش و5790 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بالمحلة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية





الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 55 طربة حشيش تزن 6 كيلو جرام، و5790 قرصا مخدرا قبل ترويجهم على عملائه من متعاطى المخدرات.

 

كانت معلومات قد وردت للرائد احمد الشهاوى رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بقيام محمد أحمد سيد أحمد عمارة 54 سنة عاطل وشهرته محمد الجحش مقيم شارع داير الناحية وله محل إقامة ثان بمنشية البكرى سبق اتهامه فى 3 قضايا نشل ومخدرات أخرهم القضية 2403 لسنة 2015 جنايات ثالث المحلة مخدرات، ومن العناصر المؤثرة فى سوق الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة بالمحلة، باعتزامه نقل كمية من المخدرات لنقلها لعملائه.

 

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث قسم ثان المحلة.

 

وبتقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تتبع خط سير المتهم وتم ضبطه مستقلا السيارة رقم 90413 ملاكى الغربية وبحوزته 55 طربة حشيش تزن 6 كيلو و3800 قرص ترامادول و1990 قرص كبتاجون و113 ألف جنيه وهاتف محمول أثناء توجهه لترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة منشية البكرى، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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