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سفير مصر فى جنوب افريقيا: طابور الناخبين يصل إلى خارج مقر السفارة

الأحد، 18 مارس 2018 01:31 م
سفير مصر فى جنوب افريقيا: طابور الناخبين يصل إلى خارج مقر السفارة سفير مصر فى جنوب أفريقيا شريف عيسى





جوهانسبرج (أ ش أ)
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أكد سفير مصر فى جنوب أفريقيا شريف عيسى أن هناك إقبالا من المواطنين على الادلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية تجرى على أعلى مستوى.

وقال سفير مصر فى جنوب أفريقيا ـ فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأحد ـ إن طابور الناخبين يصل إلى خارج مقر السفارة، مؤكدا أن المصريين بالخارج حرصوا على أداء واجبهم الانتخابى تجاه بلدهم.

وأضاف :إن الأمن الجنوب أفريقى يقوم بعملية تأمين كاملة حول مقر السفارة فضلا عن تأمين الأمن الخاص بالسفارة.

 

 


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