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الأحد، 18 مارس 2018 01:58 م
خالد صلاح
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سفير مصر بمسقط: الجالية المصرية فى غاية الالتزام والتعاون بالعملية الانتخابية

الأحد، 18 مارس 2018 01:25 م
سفير مصر بمسقط: الجالية المصرية فى غاية الالتزام والتعاون بالعملية الانتخابية سفير مصر لدى سلطنة عمان محمد غنيم





مسقط (أ ش أ)
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أكد سفير مصر لدى سلطنة عمان محمد غنيم أن الجالية المصرية متميزة وشديدة الالتزام والرقى والتعاون فى العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المواطنين يتوافدون على مقر السفارة فى مسقط خلال اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وقال غنيم فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية الأحد، إن طبيعة المشاركة اليوم تختلف عن أمس نظرا لأن اليومين الماضيين كانا عطلة رسمية فكانت السمة الغالبة هى حضور الأسر، بينما اليوم المشاركة من العاملين المصريين فى المؤسسات والمصانع.

وأضاف أن الشركات حرصت على التنسيق مع المواطنين من خلال تخصيص حافلات لنقلهم إلى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم، وتابع:"شهدنا خلال اليومين الماضيين ما يشبه الاحتفالية الوطنية المصرية فى مقر سفارة مصر بمسقط من خلال المشاركة فى الانتخابات لأداء الواجب الوطنى والمساهمة فى الجهود التى تقوم بها الدولة فى الدفاع عن مواطنيها وأرضها ومكافحة الإرهاب".

واستطرد قائلا: "هناك العديد من المواطنين ممن قطعوا مسافات كبيرة جدا تجاوزت الألف كيلومتر إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وكانت ترتيبات الانتقال الخاصة بهم تطوعية عن طريق حافلات وبطرق مختلفة ، كما أن هناك مجموعات وصلت بالطائرات اليوم من أماكن مختلفة ".

 


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