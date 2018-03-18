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سفير مصر بكندا عن الانتخابات اليوم: "إن شاء الله اليوم سيكون ختامه مسك"

الأحد، 18 مارس 2018 07:39 م
سفير مصر بكندا عن الانتخابات اليوم: "إن شاء الله اليوم سيكون ختامه مسك" معتز زهران سفير مصر فى كندا





كتب- هاشم الفخرانى
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قال معتز زهران سفير مصر بكندا إن نسبة الإقبال فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية لعام 2018 مرتفعة ، وعلى نفس نمط اليومين الماضيين من حيث الإقبال على التصويت.

وأضاف"زهران" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هناك حافلات تقل ناخبين من مدينة "تورينتو" فى طريقها إلى مقر السفارة للمشاركة فى التصويت ، وهناك حافلات أخرى قادمة، فى حين أنه لم يتم بلوغ نصف اليوم الانتخابى .

وأوضح "زهران" إن الانتخابات فى كندا تحولت إلى تظاهرة جميلة مستمرة  فى حب مصر ، وهو دليل على الروح الوطنية التى يتمتع بها المصريون فى كندا، قائلا :"إن شاء الله سيكون ختامه مسك".

وفى تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة ، التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة الكندية فتحت السفارة أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين فى كندا فى اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة لعام 2018.


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