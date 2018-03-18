سفير مصر بغانا : المواطنون حريصون على ممارسة دورهم فى العملية الديمقراطية

سفير مصر بغانا : المواطنون حريصون على ممارسة دورهم فى العملية الديمقراطيةالأحد، 18 مارس 2018 01:37 م
سفير مصر فى غانا محمد حيدر
( أ ش أ )
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أكد سفير مصر فى غانا محمد حيدر أن العملية الانتخابية تسير بمنتهى الانضباط والهدوء وأن هناك إقبالا من المواطنين للادلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، وذلك حرصا منهم على ممارسة دورهم فى العملية الديمقراطية فى مصر .
وقال حيدر ـ فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد ـ إننا نلمس توافدا كبيرا وحرصا من المواطنين على الادلاء بأصواتهم ، موضحا أن عدد المصريين فى غانا ليس بالكبير ولكنهم موزعون فى أماكن مختلفة من الدولة وحرص الكثير منهم على السفر مسافات طويلة للمشاركة فى العملية الانتخابية.
وأكد السفير حيدر أن السفارة المصرية بغانا تقدم للمواطنين كل التسهيلات اللازمة لتسير العملية الانتخابية بشكل سهل .
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