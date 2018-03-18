سفير مصر بالهند: انتهينا من فرز الأصوات وأرسلنا النتائج للوطنية للانتخابات

سفير مصر بالهند: انتهينا من فرز الأصوات وأرسلنا النتائج للوطنية للانتخاباتالأحد، 18 مارس 2018 10:50 م
حاتم تاج الدين السفير المصرى فى الهند
نيودلهى أ ش أ
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قال السفير المصرى فى الهند حاتم تاج الدين، إن السفارة انتهت من فرز أصوات الناخبين المصريين بالهند، وأرسلت النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، مؤكدا أن السفارة المصرية حرصت على تقديم كافة التسهيلات للناخبين.
وأضاف تاج الدين، فى تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن 60% من الناخبين كانوا من الشباب، فيما بلغت المشاركة النسائية 35% من إجمالى الأصوات، مشيرا إلى حرص الجالية المصرية فى الهند على دعم الدولة المصرية.
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