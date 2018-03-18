سفير مصر بالكويت:استمرار التصويت بالانتخابات لكثافة الناخبين داخل حرم السفارة







الكويت أ ش أ

أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، استمرار عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية،على الرغم من بلوغ موعد إغلاق صناديق الاقتراع المحدد بالتاسعة مساءً بتوقيت الكويت، لحين انتهاء جميع الناخبين المتواجدين داخل حرم السفارة من الإدلاء بأصواتهم؛ وذلك فى ختام اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.

وأوضح القونى ، فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم الأحد، أن الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية، شهدت تزايدًا فى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وهو ما أدى إلى امتلاء مقر السفارة الانتخابى عن آخره.

وأشار القونى إلى أنه تم إغلاق أبواب الحرم الانتخابى للسفارة فى الساعة التاسعة من مساء اليوم وفقا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم استمرار التصويت إلى حين الانتهاء من أخر ناخب داخل حرم السفارة الانتخابي.