سفير مصر بالسعودية: انتخابات المصريين بالخارج تظاهرة فى حب مصر

سفير مصر بالسعودية: انتخابات المصريين بالخارج تظاهرة فى حب مصرالأحد، 18 مارس 2018 10:31 م
السفير ناصر حمدى سفير مصر فى السعودية
كتب أيمن رمضان
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وصف السفير ناصر حمدى، سفير مصر فى السعودية، انتخابات المصريين بالخارج التى تمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية بأنها "تظاهرة فى حب"، مشيراً إلى أن المصريين يشعرون بالخوف والخطر على وطنهم ومن منطلق حبهم له خرجوا بأعداد غفيرة خالفت كافة التوقعات، وتابع: "كنا فى فرح الجميع يغنى فيه من أجل مصر".
ووجه "حمدى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "CBC"، المملكة العربية السعودية على الدعم والتسهيلات التى قدمتها للسفارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن عملية الفرز بدأت منذ قليل.
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