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سفير مصر بإيطاليا: إقبال كبير على التصويت بالانتخابات فى اليوم الثالث

الأحد، 18 مارس 2018 11:52 ص
سفير مصر بإيطاليا: إقبال كبير على التصويت بالانتخابات فى اليوم الثالث الجالية أمام سفارة مصر بإيطاليا





كتبت آمال رسلان
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أكد السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا، أن اللجنة الانتخابية فى روما فتحت أبوابها منذ صباح اليوم الأحد، لافتا إلى أنه ومع بداية اليوم الثالث والأخير للتصويت فى الانتخابات الرئاسية عبر المصريون عن حرصهم على الإدلاء بأصواتهم ليكونوا جزء فاعل فى صناعة مستقبل الوطن، خاصة مع ما شهدته مصر من إنجازات غير مسبوقة على مدار السنوات الأربع الماضية.

 

وقال بدر لـ "اليوم السابع"، إن صباح اليوم شهد زيادة فى توافد الناخبين على مقر السفارة فى روما للإدلاء بأصواتهم، بسبب عطلة نهاية الأسبوع فى إيطاليا، وأضاف بدر أن الجو الاحتفالى الذى تشهده عملية التصويت شجع العديد من الناخبين على اصطحاب أطفالهم إلى مقر السفارة.

 

وحرص السفير على فتح مقر السفارة والتى كانت أحد القصور الملكية، للأطفال للتعرف على تاريخ وحضارة بلدهم.


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