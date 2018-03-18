سفير روسى: مختبر أبحاث بريطانى وراء الغاز المتسبب بقتل سكريبال.. ولندن: هراء







كتبت رباب فتحى

ألمح السفير الروسى لدى الاتحاد الأوروبى إلى أن مختبر أبحاث فى بريطانيا قد يكون مصدر غاز الأعصاب الذى استخدم فى الهجوم على جاسوس روسى سابق وابنته فى بريطانيا، بحسب بى بى سى.

وقال السفير الروسى فلاديمير تشيزوف، فى لقاء ببرنامج أندرو مار شو على "بى بى سى"، إن روسيا "لم تفعل شيئا" فيما يتعلق بتسميم ضابط المخابرات الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا، فى بلدة سالزبورى.

ولكن بوريس جونسون رفض الاقتراح "الساخر"، واعتبرت الحكومة البريطانية تعليقات السفير الروسى بأنها "هراء".

وأوضح تشيزوف، أن روسيا لم تخزن هذا النوع من السموم، كما أن هناك مختبرا للأبحاث العسكرية فى بريطانيا وهو "بورتون داون لاب" بالقرب من المدينة التي وقع فيها الهجوم.

وأضاف موقع "بى بى سى"، أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، قالت أمام أعضاء البرلمان إن مختبر أبحاث بورتون داون، وهو قاعدة للأبحاث العسكرية، تعرف على المادة المستخدمة فى تسميم سكريبال، وقال إنها جزء من مجموعة من غازات الأعصاب التى تستخدم فى أغراض عسكرية تعرف باسم نوفيتشوك، وقد طورها الاتحاد السوفيتى فى وقت سابق.