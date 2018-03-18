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سفر وعودة 1296 مصريا وليبيا و 233 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 18 مارس 2018 08:15 م
سفر وعودة 1296 مصريا وليبيا و 233 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية





مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1296 مصريا وليبيا و 233 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1148 إلى الجانب الليبى، بينهم 157 مصريا و991 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 148 بينهم 121 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 27 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 387 ألف و 643 مصريا. وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 87 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 151 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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