video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

في لقائهم الإمام الأكبر:

سفراء دول عربية وإسلامية: جولات شيخ الأزهر ساهمت فى تصحيح صورة الإسلام

الأحد، 18 مارس 2018 10:20 م
سفراء دول عربية وإسلامية: جولات شيخ الأزهر ساهمت فى تصحيح صورة الإسلام شيخ الازهر مع سفراء الدول العربية والإسلامية





كتب لؤى على
إضافة تعليق

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر إقامته بقصر الضيافة الموريتاني، عددًا من سفراء الدول العربية والإسلامية، وذلك في حضور السفير ماجد نافع سفير مصر بموريتانيا، والوفد المرافق لشيخ الأزهر.

قال الإمام الأكبر إن الأزهر يقدر دور سفراء الدول العربية في مناصرة قضايا الأمة، ويقع على عاتقهم تطوير العمل الدبلوماسي العربي والإسلامي بما يحقق مصالح الدول والمواطنين، مؤكدا أن الأزهر الشريف يعمل بعزم ونشاط على تحقيق السلام الاجتماعي من خلال بيت العائلة المصرية، وعبر جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب، وقوافله داخل مصر وخارجها.

من جهتهم، عبر سفراء الدول العربية والإسلامية عن تقديرهم واعتزازهم بفضيلة الإمام الأكبر والجهود التي يبذلها الأزهر الشريف ومجلس الحكماء في إرساء دعائم السلم والتعايش بين الشعوب والمجتمعات، كما يقدرون زيارة فضيلته لموريتانيا بما تحمله من دلالات، مشيدين بجولات شيخ الأزهر الخارجية والتي أسهمت في تصحيح صورة الإسلام في الغرب.

كما أشاد السفراء بدور مرصد الأزهر باللغات الأجنبية في التصدي للفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، متمنين أن يواصل الأزهر نجاحاته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصل من خلالها إلى عدد كبير من الشباب لتحصينهم من الفكر الإرهابي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمام الأكبر من موريتانيا: الأزهر أعاد الحياة لتراث المسلمين

مستشار شيخ الأزهر عن أمين الأمم المتحدة: مثقف واعٍ ويعرف قدر الأزهر ومكانته

عميد كلية الدعوة بالأزهر: الممتنع عن المشاركة فى الانتخابات "آثم شرعا"

الازهر الشريف

موريتانيا

مشيخة الازهر

شيخ الازهر




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة