سفارة مصر بلبنان: حشود مصرية بثالث أيام الانتخابات وسط أجواء احتفالية

سفارة مصر بلبنان: حشود مصرية بثالث أيام الانتخابات وسط أجواء احتفاليةالأحد، 18 مارس 2018 01:41 م
مصرى يدلى بصوته
كتبت آمال رسلان
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قالت سفارة مصر فى لبنان عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" إن صباح اليوم، شهد احتشاد المواطنين المصريين للتصويت فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وسط أجواء احتفالية على أنغام الأغانى الوطنية التى جمعت المواطنين من مختلف الأعمار والفئات أمام مقر السفارة فى بيروت منذ الصباح الباكر.
وتوافد المواطنون المصريون العاملون فى لبنان منذ التاسعة صباحا للتصويت فى الانتخابات رافعين الإعلام المصرية ومهللين "تحيا مصر"، فى صورة مشرفة لأبناء مصر فى الخارج خاصة أن اليوم الأحد إجازة عمل فى لبنان.
احتفالات
استمرار توافد الجالية فى لبنان
أمام مقر السفارة
اللجنة الانتخابية
تصويت المصريين
قس يدلى بصوته
سفير مصر بلبنان يشارك الجالية الاحتفالات
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