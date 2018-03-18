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الأحد، 18 مارس 2018 01:56 م
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سفارة مصر بلبنان: حشود مصرية بثالث أيام الانتخابات وسط أجواء احتفالية

الأحد، 18 مارس 2018 01:41 م
سفارة مصر بلبنان: حشود مصرية بثالث أيام الانتخابات وسط أجواء احتفالية مصرى يدلى بصوته





كتبت آمال رسلان
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قالت سفارة مصر فى لبنان عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" إن صباح اليوم، شهد احتشاد المواطنين المصريين للتصويت فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وسط أجواء احتفالية على أنغام الأغانى الوطنية التى جمعت المواطنين من مختلف الأعمار والفئات أمام مقر السفارة فى بيروت منذ الصباح الباكر.

 

وتوافد المواطنون المصريون العاملون فى لبنان منذ التاسعة صباحا للتصويت فى الانتخابات رافعين الإعلام المصرية ومهللين "تحيا مصر"، فى صورة مشرفة لأبناء مصر فى الخارج خاصة أن اليوم الأحد إجازة عمل فى لبنان.

احتفالات
احتفالات
استمرار توافد الجالية فى لبنان
استمرار توافد الجالية فى لبنان
امام مقر السفارة
أمام مقر السفارة
اللجنة الانتخابية
اللجنة الانتخابية
تصويت المصريين
تصويت المصريين
قس يدلى بصوته
قس يدلى بصوته
سفير مصر بلبنان يشار الجالية الاحتفالات
سفير مصر بلبنان يشارك الجالية الاحتفالات

 


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