سفارة مصر ببلجراد تستضيف مسئولين صرب وسفراء عرب وأفارقة لعرض مسرحية الزيارة







كتب - أحمد جمعة

استضافت سفارة مصر فى بلجراد كبار المسئولين الصرب والسفراء العرب والأفارقة، لمشاهدة عرض مسرحية "الزيارة" لفرقة العاصفة الإسكندرانية الموفدة بقرار من وزارة الثقافة للمشاركة فى مهرجان "سلافيا" الدولى السنوى.



السفارة المصرية فى صربيا

وقال السفير عمرو الجويلى، إن حضور عدد كبير من كبار المسئولين الصرب، بما فيهم مساعدى وزير الخارجية للشئون الأمنية والمراسم ومساعدة وزير الثقافة والإعلام، وحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأفريقية، يعكس مدى الاهتمام بالتعرف على أحدث ما تنتجه الثقافة المصرية، مواصلة للدور الرائد التقليدى فى هذا المجال.

وأثنى "الجويلى" على تقديم العرض باللغة العربية الفصحى، حتى مع كون النص المسرحى يعبر عن قصة درامية معاصرة، إذ إن ذلك قد سهل من التواصل مع الجاليات العربية المقيمة فى بلجراد.

من جانبها، قامت الفرقة على تحية الجمهور من الدول العربية، ومن الدارسين بمركز الثقافة العربية؛ كما حرصت على الإدلاء بصوتها فى انتخابات رئيس الجمهورية بمقر السفارة فى بلجراد.



السفراء العرب والافارقة بسفارة مصر فى صربيا

وأضاف سفير مصر لدى صربيا، أنه تم إدراج مشاركة فرقة "العاصفة" ضمن فعاليات شهر الفرانكفونية فى صربيا، الذى يمتد طوال شهر مارس الجارى، مع توفير ترجمة نصية مباشرة باللغة الصربية لتوسيع نطاق المشاهدة للمجتمع الصربى.



جانب من العرض المسرحى

وذكر أن المشاركة جاءت نتيجة مبادرة من مدير الفرقة المهندس "محمد الجمسى" للتقدم بالعرض إلى إدارة المهرجان، حيث اختارت لجنة التقييم العرض المصرى، وهو ما تم تدعيمه لاحقاً من قبل السفارة ووزارة الثقافة.



سفير مصر فى بلجراد عمر الجويلى

ودعا "الجويلى" الفرق الشبابية الأخرى إلى أن تحذو حذوه من جانبها، فتقوم بالبحث عن الفرص العديدة المتاحة للأنشطة الثقافية فى صربيا، مؤكداً أن السفارة ستدعم –من جانبها- أى نشاط جاد.