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سعر اليورو اليوم الأحد 18-3-2018 والعملة الأوروبية تسجل تراجعاً أمام الجنيه

الأحد، 18 مارس 2018 12:15 م
سعر اليورو اليوم الأحد 18-3-2018 والعملة الأوروبية تسجل تراجعاً أمام الجنيه عملة اليورو الأوروبى





كتبت- هبة حسام
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سجل سعر اليورو الأوروبى تراجعاً أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد 18-3-2018، ومقارنة بختام نهاية الأسبوع الماضى، انخفض سعر اليورو اليوم إلى 21.51 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.67 جنيه للشراء، و 21.80 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك المركزى.

 

يورو
يورو

 

سعر اليورو اليوم فى مصر
 

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

 21.6762 جنيه للشراء

21.8039 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.51 جنيه للشراء

21.77 جنيه للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

21.49 للشراء

21.75  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.51  للشراء

21.77 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 21.51 للشراء

 21.77 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.51 للشراء

21.76 للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

يورستات: الناتج الصناعى لمنطقة اليورو يتراجع 1% فى يناير بسبب الطاقة

 

وكانت قد أظهرت بيانات أعلنها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى "يورستات"، مؤخراً، أن الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو جاء أضعف من المتوقع فى يناير الماضى، ما يرجع فى الأساس لهبوط حاد فى إنتاج الطاقة.

 

وبحسب البيانات، تراجع الإنتاج فى الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو 1% على أساس شهرى فى يناير، بينما ارتفع 2.7% على أساس سنوى، وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا تراجعا شهريا بنسبة 0.4% فقط وارتفاعا سنويا بنسبة 4.7%.

 

وعدل "يوروستات" البيانات السنوية لشهر ديسمبر بالرفع، إلى نمو نسبته 5.3%مقارنة مع 5.2% فى التقديرات السابقة، وشكلت الطاقة أكبر ضغط نزولى على الإنتاج الكلى بسبب انخفاض إنتاج القطاع 6.6% على أساس شهرى و10.4% على أساس سنوى.

 

 

 

 

 

 


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