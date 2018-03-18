سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18-3-2018 والعملة السعودية مستقرة







كتبت- هبة حسام

فى أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد 18-3-2018، واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، ووفقاً لآحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كالتالى..

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6852 جنيه للشراء

4.7118 جنيه للبيع



الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

"الضيافة الجوية" تطالب المضيفين بالسعودية عدم العمل مع شركة تركية



وفى سياق آخر، طالبت النقابة العامة للضيافة الجوية برئاسة أسامة عبد الباسط، المضيفين الجويين العاملين بشركات طيران دول الخليج وخاصة السعودي، عدم العمل مع إحدى شركات الطيران التركية، التى طلبت أكثر من مرة مضيفين جويين مصريين للعمل بها، وذلك بسبب أن الإعلان يشكل إهانة للمضيفين لما يحتوى من بنود.

قالت النقابة، فى بيان صحفى صباح اليوم الأحد، إن شركة "أونر اير" التركية تم قبول حوالى 59 مضيفا جويا بها، ويتضمن تفاصيل العقد أن المرتب الأساسى 650 $ ، وهو ملبغ ضعيف جدا، والأوفر 20$ فى اليوم، ولا توجد ساعات طيران زيادة نهائيا، والعقد لمدة 6 شهور ثم سنوى، بالإضافة إلى أن الشركة وضحت أنها لن تقوم بالتأمين على العاملين، بالإضافة إلى أن العاملين ليس لديهم حق التدخل فى الإجازات، وتذاكر الطيران ستكون على المضيف، كذلك الكشف الطبى على المضيف ويتحمل تكاليفه، وتأشيرة العمل ستكون على المضيف حتى التعاقد مع الشركة سيرد له المبلغ المالى.