سعر الدولار اليوم الأحد 18-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية







كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدولار فى تعاملات بداية السبوع المصرفى، اليوم الأحد 18-3-2018، وأمام الجنيه المصرى سجلت العملة الأمريكية ثباتاً بحسب البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار اليوم الأحد، مقارنة بسعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5715 جنيه للشراء، و 17.6707 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5715 جنيه للشراء

17.6707 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.53 جنيه للشراء

17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر عملة الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



الدولار اليوم

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 10701



ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 10701 ماكينة فى نهاية شهر يونيو 2017، مقابل 9031 بنهاية يونيو 2016، بزيادة قدرها 1670 ماكينة خلال عام، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعليمات بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن نظام عمل الماكينات يبلغ بمنسوب النقدية بالماكينات للتحرك بتغذيتها عند الوصول إلى حد معين.

وأضاف المصدر، أن شبكة ماكينات الصراف الآلى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.