سائق توك توك يستعين بشقيقه وأصدقائه ويطعن حارس جراج فى البساتين







كتب على عبد الرحمن

شهدت منطقة بئر أم سلطان التابعة لحى البساتين، مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب خلاف على "ركن" توك توك داخل جراج، وانتهت بإصابة أحدهم بجرح نافذ فى الظهر.

بدأت القضية بتلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، ومعاونه الرائد أحمد مصلح، بلاغا بنشوب مشاجرة بين 5 أشخاص في منطقة بئر أم سلطان، أسفرت عن إصابة أحدهم بطعن نافذ.

انتقلت قوة من مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وتبين لها نشوب مشاجرة بين طرف أول "ك.ا" 32 سنة سائق توك توك، وطرف ثانى "ع.ع" 23 سنة حارس جراج تكاتك.

وكشفت التحريات عن استعانة الطرف الأول بشقيقه"ع.ا" وصديقيه "ا.ر" و"ر"، وتعدوا على الطرف الثانى بالطعن بمطواه ما تسبب في إصابته بجرح نافذ فى الظهر.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين واعترفوا وأرجعوا سبب الخلاف إلى "ركن" التوك توك داخل الجراح الذى يحرسه المجنى عليه فحرروا لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة التى تتولى التحقيق معهم الآن.