زوج منتحرة بالعمرانية: منعتها من حضور درس دينى فألقت نفسها من الطابق الرابع







كتب بهجت أبو ضيف

ذكر زوج ربة منزل انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بالعمرانية، أمام قسم شرطة العمرانية ، أن مشادة كلامية نشبت بينهما لمنعها الخروج من الشقة لحضور درس دينى، حيث غافلته، وألقت بنفسها من الطابق الرابع.

وأضاف الزوج، أن زوجته التى توفت بالحال، كانت تعانى من حالة نفسية سيئة، بالإضافة إلى أنها مصابة بضعف فى الإدراك وضمور بالمخ.

كان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا يفيد انتحار ربة منزل، بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل جثة المتوفية إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.