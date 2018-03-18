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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق طهران

الأحد، 18 مارس 2018 09:31 ص
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق طهران مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية





طهران (أ ش أ)
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر منطقة 'خيج' فى محافظة سمنان بشرق العاصمة طهران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، حسبما نقلت وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية اليوم الأحد، أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و23 دقيقة بالتوقيت المحلى فى منطقة خيج القريبة من محافظتى كلستان وسمنان.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات فى الإحداثية التالية: خط الطول الجغرافى 55.25 والعرض الجغرافى 36.83، ولم ترد حتى الآن أى تقارير حول الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.

 


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