زعيم كوريا الشمالية يهنئ الزعيم الصينى على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد







بكين (رويترز)

أرسل الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، برقية تهنئة للزعيم الصينى شى جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية اليوم الأحد فى رسالة مباشرة نادرة من بيونجيانج إلى بكين بعد تدهور العلاقات بينهما.

ولم يزر كيم الصين حتى الآن منذ توليه السلطة فى أواخر 2011 مع شعور كوريا الشمالية بالاستياء من دعم الصين القوى لعقوبات الأمم المتحدة بشأن التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية وغضب الصين من تلك التجارب المتكررة.

ولكن الصين دعمت بقوة الجهود التى بذلتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية والتى تتضمن اجتماعا مزمعا بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى الرسالة التى نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية قال كيم إنه يأمل بتحقيق الصين مزيدا من الإنجازات فى ظل قيادة شي.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أيضا رسالة التهنئة ولكنها لم تذكر ما إذا كان شى قد رد عليها. وكان الزعيمان قد تبادلا التحية أواخر العام الماضى عقب انتهاء مؤتمر للحزب الشيوعى الصيني.