زاهى حواس يكشف أسرار الفراعنة فى ندوة بجامعة دمياط.. اليوم







دمياط عبده عبد البارى

قال الدكتور محمد هيكل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة دمياط إن الجامعة، ستنظم اليوم الأحد ندوة، تحت عنوان "أسرار الفراعنة"، ويحاضر فيها عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، وابن قرية العبيدية بمحافظة دمياط، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بحرم الجامعة الجديد.

وأوضح هيكل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الندوة ستتناول أسرار الفراعنة، والحضارة المصرية القديمة، والاكتشافات الأثرية الأخيرة، وبناء الهرم، ومقابر العمال، وسيتحدث الدكتور زاهى حواس، عن رحلته مع الآثار المصرية، وكيف تحول إلى عاشق للآثار، ويعقب هذه المحاضرة مؤتمر شعبى كبير فى فارسكور مسقط رأسه.

وأكد هيكل أن الندوة تقام تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة والدكتور طارق محمد أبو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وينظمها إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ودعا هيكل طلاب جامعة دمياط لحضور هذه الندوة المتميزة والمشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية التى تقام بالجامعة .