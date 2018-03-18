روس أتوم: إنتاج أول كيلو وات من الكهرباء بالوحدة الجديدة بمحطة لينينجراد

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وصف اليكسى ليخاتشيف مدير عام شركة (روس اتوم) الحكومية الروسية ربط وحدة الطاقة المبتكرة رقم 1 من الجيل (3+) لمفاعل من طراز VVER-1200 فى محطة لينينجراد للطاقة النووية - 2 (فرع شركة "روسانيرجواتوم" التابعة لقسم الطاقة الكهربية فى روساتوم) بشبكة الكهرباء فى روسيا بولادة عملاق نووى جديد فى البلاد.

وقال مدير عام شركة (روس اتوم) - وفقا لبيان صحفى وزعته الشركة اليوم الأحد فى القاهرة "إن وحدة الطاقة بدأت بضخ أول كيلو وات/ ساعة من الطاقة الكهربائية فى نظام الطاقة الموحد للبلاد".

وأضاف "لقد بدأت وحدة الطاقة الجديدة فائقة القدرة فى محطة لينينجراد بإنتاج أول كيلو وات من الطاقة الكهربائية وانتقلت من وحدة تحت الإنشاء إلى وحدة عاملة".

ومن جانبه، أوضح اليكساندر بيليايف كبير المهندسين فى المحطة أنه تم رفع الطاقة الحرارية للمفاعل VVER-1200 إلى 35% من قدرته الأسمية، وضبط التوربين عالى السرعة K-1200-6.8 / 50 بنجاح عند سرعة دوران 3000 دورة فى الدقيقة، بهدف توصيل المولد بالشبكة.. وقد انضمت وحدة الطاقة الجديدة لمحطة لينينجراد للطاقة النووية فى فئة نظام الطاقة عند الحد الأدنى بقدرة 240 ميجاوات، حيث عملت الوحدة بنجاح لمدة أربعة ساعات فى هذا الوضع بحسب البرنامج.. وقال "إنه خلال هذه الفترة تمكنت الوحدة من توليد حوالى 1 مليون كيلو وات/ ساعة من الكهرباء".

وعلق فلاديمير بيرجودا مدير محطة لينينجراد للطاقة النووية على نتائج هذه العملية بالقول "لقد تحققنا مرة أخرى من موثقية وسلامة تشغيل وأداء النظم التكنولوجية لإطلاق وحدة الطاقة رقم 1، وقد اعتبرت العملية ناجحة، ولا توجد ملاحظات حول تشغيل المعدات.. وبعد أن تم سريان أول كيلو وات فى الشبكة نكون قد استكملنا مرحلة إطلاق الطاقة ليبدأ العمل فى المرحلة التالية التجريبية، والقيام بالتشغيل التجارى لها".

يذكر أن وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة لينينجراد للطاقة النووية – 2 بمفاعل من طراز VVER-1200 هى ثانى وحدة للطاقة من هذا الطراز فى العالم، حيث تم تدشين الوحدة الأولى سنة 2016 فى محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية، وكان قد تم إطلاق وحدة الطاقة رقم 1 لمحطة لينينجراد للطاقة النووية فى 8 ديسمبر سنة 2017، حيث تم تحميل أول مجموعة من قضبان الوقود بوقود نووى جديد فى المنطقة النشطة للمفاعل (مرحلة الإطلاق المادي).

وفى 6 فبراير سنة 2018 تم وضع وحدة مفاعل وحدة الطاقة رقم 1 فى أدنى مستوى للطاقة يمكن التحكم فيه، وهو ما أتاح إجراء عدد من الاختبارات.. وفى 15 فبراير سنة 2018 تم الانتهاء من التنفيذ الكامل لبرنامج الإطلاق المادى لوحدة الطاقة رقم 1 من طراز VVER-1200.

وقد صممت شركة اتومبرايكت أقوى وحدات الطاقة المبتكرة حتى الآن بمفاعلات قدرة مائية مائية من طراز VVER-1200 قيد الإنشاء فى محطة لينينجراد للطاقة النووية - 2، وهى مؤسسة تعمل فى التصميم الشامل للمنشآت النووية والبحث العلمى وتطوير جيل جديد من تقنيات الطاقة النووية.. وتنتمى وحدات الطاقة التى صممتها اتومبرايكت لأحدث الأجيال (3+)، وتحتوى على أحدث الإنجازات والتطورات التى تلبى جميع اشتراطات ما بعد حادث فوكوشيما.. والميزة الرئيسية لمشروع VVER-1200 هو المزيج الفريد من أنظمة السلامة النشطة والسلبية التى تجعل المحطة مستقرة أمام أقصى التأثيرات الخارجية والداخلية المحتملة.

وتعتبر محطة لينينجراد للطاقة النووية فرعا للشركة المساهمة (روساينيرجواتوم)، وتقع المحطة فى مدينة سوسنوفى بور على بعد 40 كم غرب سانت بطرسبرغ على شاطئ خليج فنلندا.. وتعتبر المحطة الأولى فى روسيا التى تعمل بمفاعلات من طرازRBMK-1000 (مفاعل نووى بقنوات يورانيوم – جرافيت ويعمل بالنيوترونات البطيئة).

ويتم تشغيل 4 وحدات طاقة فى محطة الطاقة النووية بقدرة كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات لكل منها، ويتم استبدال قدرة وحدة الطاقة رقم 1 فى مرحلة "إطلاق القدرة" بمفاعل من طراز VVER-1200 ، كما يجرى بناء وحدة الطاقة رقم 2 بمفاعل من نفس الطراز.