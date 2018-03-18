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روسيا: أكثر من 20 ألفا غادروا الغوطة الشرقية اليوم

الأحد، 18 مارس 2018 09:45 ص
روسيا: أكثر من 20 ألفا غادروا الغوطة الشرقية اليوم الغوطة الشرقية





رويترز
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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مركز المصالحة فى سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية منذ بداية اليوم الأحد.

وقال المركز أن أكثر من 68 ألف شخص غادروا الغوطة منذ إقامة ممرات إنسانية فى المنطقة المحاصرة. 

من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز المصالحة فى سوريا، الذى تديره وزارة الدفاع الروسية قوله إن أكثر من 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا حتى الآن اليوم الأحد.

فيما سيطرت قوات الجيش السورى،  السبت، على بلدتين جديدتين فى ما تبقى تحت سيطرة الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

 

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