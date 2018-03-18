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رفع 8 أطنان قمامة فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية بجنزور بالمنوفية

الأحد، 18 مارس 2018 04:11 م
رفع 8 أطنان قمامة فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية بجنزور بالمنوفية رفع القمامة





المنوفية _ محمد فتحى
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شن مجلس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بجنزور تحت إشراف سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع، والسيد حسن نائب رئيس المركز، وعبد الوهاب فهمى مساعد رئيس المدينة، وفتحى قنديل رئيس الوحدة المحلية بجنزور.
 
 
وأسفرت الحملة عن  8 أطنان قمامة بمحيط منطقة المقابر بقرية بجنزور والطرق الرئيسية بالقرية، حيث كانت تؤدى تراكمات القمامة إلى سوء المنظر الجمالى للشوارع، بالإضافة إلى سوء المظهر العام بتلك الأماكن.
 
 
 
كما تم بتسوية الشوراع الرئيسية بهذه المنطقة  لتيسير سهولة حركة السير، وفى نفس الإطار تمت حملة لصيانة الكشافات وتدعيم الإنارة بالقرية .

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