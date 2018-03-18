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الأحد، 18 مارس 2018 11:13 م
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رفع بدل مرافق الكفيف للمؤذنين ومقيمى الشعائر من 35 لـ100 جنيه

الأحد، 18 مارس 2018 10:20 م
رفع بدل مرافق الكفيف للمؤذنين ومقيمى الشعائر من 35 لـ100 جنيه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بشأن رفع بدل مرافق الكفيف للمؤذنين ومقيمي الشعائر من خمسة وثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه بواقع زيادة ضعفين.
 
واشترطت وزارة الأوقاف، لصرف الزيادة وجود شهادة تأهيل طبى، وخطاب من المديرية باستحقاق هذا البدل، وعلى أن يطبق ذلك من 1 / 7/ 2018م بداية العام المالي 2018 / 2019م.
 
وفى سياق آخر، أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قراراً وزارياً، بندب عبدالله حسن عبدالقوى إسماعيل المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع المنوفية، وخريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى)، والمنتدب حاليا من كلية اللغة العربية إلى وزارة الأوقاف، للعمل معاوناً لوزير الأوقاف لشئون المتابعة.

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وزارة الاوقاف

بدل الكفيف

مقيمى الشعائر




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