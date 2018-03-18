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الأحد، 18 مارس 2018 03:34 م
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رفع العلم التركى بجانب السورى فى مدينة عفرين السورية

الأحد، 18 مارس 2018 03:22 م
رفع العلم التركى بجانب السورى فى مدينة عفرين السورية العلم التركى بجانب السورى فى مدينة عفرين السورية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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رفع الجيش التركى اليوم الأحد، علم تركيا بجانب العلم السورى فى مدينة عفرين السورية، وذلك بعد سيطرته الكاملة على المدينة وهزيمة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت السلطات التركية أعلنت اليوم الأحد، عن وفاة قائد مشاة الجيش التركى بعد إصابته بجروح خطيرة منتصف الشهر الجارى جراء الاشتباكات مع المسلحين الأكراد فى عفرين.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن وسائل إعلام تركية أن "قائد المشاة، وهو مدحت دونجى كان قد جرح فى معارك "غصن الزيتون" فى 15 من الشهر الحالي، وتم نقله إلى أحد مستشفيات تركيا متأثرا بجروحه، إلا أنه فارق الحياة اليوم".

 


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