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رفض دعوى التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين

الأحد، 18 مارس 2018 06:08 م
رفض دعوى التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين مجلس الدولة





كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

حملت الدعوى المقامة من أحمد محمود محمدى رقم 23593 لسنة 72 ق واختصمت رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وطالبت الدعوى بوقف قرار عدم إدراج الطاعن فى انتخابات النقابة.


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